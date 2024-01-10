«Бавария» предложила пятилетний контракт молодому таланту из «Шальке»

"Бавария" провела переговоры с представителями 17-летнего полузащитника "Шальке" Ассана Уэдраого о том, чтобы он присоединился к мюнхенскому клубу.

Как перелает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенцы предложили Уэдраого пятилетний контракт.

Подчёркивается, что "Бавария" конкурирует с "Айнтрахтом" и "РБ Лейпциг" в борьбе за подписание 17-летнего игрока.

Контракт Уэдраого с "Шальке" предполагает отступные в размере € 15 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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