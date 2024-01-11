«Бавария» заинтересовалась услугами защитника «ПСЖ»

Мюнхенская "Бавария" планирует оформить переход 26-летнего защитника "ПСЖ" Норди Мукиэле в аренду с правом выкупа, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, сам игрок готов к переезду в Мюнхен. Переговоры между клубами продолжаются. Напомним, ранее сообщалось, что "ПСЖ" готов предложить "Баварии" своего правого защитника Норди Мукиэле, а также значительную сумму денег в обмен на Йозуа Киммиха.

В нынешнем сезоне 26-летний Мукиэле принял участие в 10 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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