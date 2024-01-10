Стало известно о состоянии здоровья президента ПФЛ Азербайджана, прооперированного в Турции

Стало известно о состоянии здоровья президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана Эльхана Самедова, в третий раз прооперированного в Турции.

Как передает Day.Az, об этом в среду сообщил Trend директор по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев.

По его словам, Эльхан Самедов был успешно прооперирован 8 января.

"Его состояние постепенно улучшается и он проходит некоторые этапы реабилитации", - сказал С.Абдуллаев.

Он также отметил, что обследования вице-президента Аслана Шахгяльдиева продолжаются.

Говоря о своем самочувствие, С.Абдуллаев упомянул, что врачи сняли швы с его поврежденной пятки.

"У меня также был перелом ноги. Он тоже уже заживает, но врачи сказали, что нужно использовать костыли в течение трех недель", - добавил он.

Санан Абдуллаев подчеркнул, что он уже два дня выходит на работу.

Напомним, что 16 декабря 2023 года в МЧС Азербайджана поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Биринджи Дердйол Агдамского района. На место ДТП были привлечены спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС. В ходе оценки операционных условий было установлено, что микроавтобус марки "Mercedes" врезался в препятствие на обочине, в результате чего три человека оказались зажаты в салоне автомобиля. После проведения спасательных мероприятий они были извлечены из транспортного средства с различными травмами и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Отметим, что среди пострадавших в ДТП в Агдаме были члены руководства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана: Эльхан Самедов - президент ПФЛ, Аслан Шахгяльдиев - вице-президент ПФЛ и еще четыре сотрудника данной организации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!