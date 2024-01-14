Мбаппе хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала»
Французский нападающий парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе хочет стать самым высокооплачиваемым игроком мадридского "Реала". Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации СМИ, Мбаппе запросил у испанского клуба зарплату в €75 млн в год. Если Мбаппе перейдет в состав "Реала" в статусе свободного агента, то может получить также финансовый бонус.
Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года после перехода из "Монако". Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с "Реалом". О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.
В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 22 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал две голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за "Золотой мяч", уступив Эрлингу Холанду из английского "Манчестер Сити" и Лионелю Месси из "Интер Майами" соответственно.
10 декабря издание Sport.fr сообщило, что "ПСЖ" заключил соглашение с мадридским "Реалом" по поводу перехода Мбаппе. По договору сторон "ПСЖ" может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе. Издание AS 6 декабря сообщило, что руководство "сливочных" планирует 1 января 2024 года обратиться к представителям 24-летнего форварда с контрактным предложением. У футболиста будет две недели на принятие решения.
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