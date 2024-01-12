УЕФА поддержал Эрикссона

- Весь европейский футбол с тобой, Свен

УЕФА выразил поддержку бывшему тренеру сборной Англии, "Ромы" и "Бенфики" Свен‑Йорану Эрикссону, у которого обнаружили онкологическое заболевание, передает Day.Az.

"Весь европейский футбол с тобой, Свен", - сказано в сообщении УЕФА в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее шведский специалист сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание. По словам шведского специалиста, ему осталось жить в лучшем случае год. Эрикссону 75 лет. Шведский специалист тренировал сборную Англии с 2001 по 2006 год. Также Свен‑Йоран работал с "Бенфикой", "Ромой", "Сампдорией" и "Лацио". "Бенфику" Эрикссон трижды приводил к чемпионскому титулу, а с "Ромой" выиграл Кубок Италии. С 2022 по 2023 год Свен работал спортивным директором шведского клуба "Карлстад".

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