Названы клубы с самыми прибыльными футбольными академиями

Центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг самых прибыльных клубных футбольных академий мира с точки зрения доходов, полученных за последние 10 лет за счет трансферов игроков.

Как сообщает Day.Az, лидером рейтинга стала "Бенфика". За 10 лет "орлы" продали 30 своих воспитанников на 516 млн евро. Второе место занял "Аякс" (36 игроков, 376 млн евро). Замкнул первую тройку "Лион" (32 игрока, 370 млн).

В топ-5 вошли также мадридский "Реал" (28 игроков, 364 млн евро) и "Челси" (28 игроков, 347 млн).

Топ-10 самых прибыльных академий за 10 лет: 1. "Бенфика" (30 игроков, 516 млн евро); 2. "Аякс" (36 игроков, 376 млн); 3. "Лион" (32 игрока, 370 млн); 4. "Реал" Мадрид (28 игроков, 364 млн); 5. "Челси" (28 игроков, 347 млн); 6. "Монако" (18 игроков, 325 млн); 7. "Спортинг" (31 игрок, 306 млн); 8. "Тоттенхэм" (23 игрока, 256 млн); 9. "Манчестер Сити" (27 игроков, 254 млн); 10. "Аталанта" (34 игрока, 250 млн).

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