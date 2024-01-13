Стало известно, где продолжит карьеру Бензема

Стало известно, где может продолжить карьеру форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема. Французский нападающий с большой долей вероятности вернётся в Европу, на него претендует "ПСЖ", передает Day.Az со ссылкой на Советский спорт

При этом в данный момент покидать чемпионат Саудовской Аравии Бензема не намерен. 36-летний футболист настроен завершить сезон в "Аль-Иттихаде", пишет инсайдер Экрем Конур.

За "тигров" Карим отыграл 20 матчей, забил 12 голов и 5 раз ассистировал партнёрам. В конце декабря Бензема по неизвестной причине покинул Джидду. Издание AS сообщало, что у француза конфликт с руководством клуба.

Добавим, что в 2022 году бывший игрок "Реала" стал обладателем "Золотого мяча" по версии France Football.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!