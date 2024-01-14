В «Барселоне» ответили на вопрос о будущем Жоау Феликса

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте высказался о португальском нападающем команды Жоау Феликсе, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Я уверен, что Феликс добьётся успеха в "Барселоне". Я был рядом с Жоау в последние дни. Вижу, что парень счастлив. Он очень хорошо работает на командном уровне", - приводит слова Юсте Marca со ссылкой на Movistar.

После 19 туров чемпионата Испании подопечные Хави набрали 41 очко и сейчас занимают третье место в Ла Лиге. Также под руководством испанского специалиста "Барселона" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв первое место в группе.

Напомним, финальный матч Суперкубка Испании между "Барселоной" и мадридским "Реалом" пройдёт 14 января в Эр-Рияде на стадионе "Аль-Авваль Парк".

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