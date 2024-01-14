«Челси» впервые с 2022 года выиграл три матча подряд в чемпионате Англии

Лондонский "Челси" впервые с октября 2022 года выиграл три матча подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В матче 21-го тура чемпионата Англии "синие" в столичном дерби оказались сильнее "Фулхэма". Игра прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась победой команды под руководством Маурисио Почеттино со счетом 1:0. В составе победителей единственный мяч на свой счет записал Коул Палмер, реализовавший одиннадцатиметровый удар в добавленное время к первому тайму.

После этой победы "Челси" набрал 31 очко и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, опередив "Манчестер Юнайтед", который уступает лондонцам по дополнительным показателям. Перед победой над "Фулхэмом" "синие" одолели "Кристал Пэлас" и "Лутон Таун".



Маурисио Почеттино возглавил "Челси" в июне 2023 года. До этого аргентинский специалист тренировал "Пари Сен-Жермен", "Тоттенхэм" и "Эспаньол". В качестве футболиста Почеттино выступал за "Эспаньол" с 1994 по 2000 год и с 2004 по 2006 год, а затем завершил карьеру. Аргентинец также поиграл в "Пари Сен-Жермен" и "Бордо".

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