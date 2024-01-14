Мбаппе все еще может остаться в «ПСЖ»

Французский нападающий парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе может остаться в нынешней команде, поскольку его заинтересовали условия, которые предлагает ему клуб. Об этом сообщает издание L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что в начале января после отпуска Мбаппе провел встречу с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи, на которой обсуждалось будущее футболиста, а также условия его контракта.

Также причиной для того, чтобы остаться, может послужить ультиматум, который перед Мбаппе поставил "Реал" - игрок должен сообщить до конца января, переходит он в мадридский клуб или нет.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года после перехода из "Монако". Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с "Реалом". О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 24 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал три голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за "Золотой мяч", уступив Эрлингу Холанду из английского "Манчестер Сити" и Лионелю Месси из "Интер Майами" соответственно.

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