Коло Туре рассказал о работе с Юргеном Клоппом

Бывший игрок "Арсенала" и "Ливерпуля" Коло Туре рассказал о совместной работе с наставником мерсисайдцев Юргеном Клоппом, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Когда мы проиграли финал Лиги Европы (в сезоне-2015/2016. - прим.), всем нам было очень грустно. Но то, как Юрген повёл себя после матча с "Севильей", думаю, говорит о многом. После игры у нас была вечеринка. Никто не хотел веселиться, все были подавлены, но в какой-то момент мы увидели Клоппа на танцполе. Он танцевал и приглашал каждого из нас присоединиться к нему.

Менталитет Юргена всегда ориентирован на следующую игру. Пока ты выкладываешься полностью, он всегда поддержит тебя. Для меня это было невероятно. Он был таким позитивным человеком", - приводит слова Туре официальный сайт "Ливерпуля".

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