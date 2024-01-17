В Баку состоялось открытие II Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ

В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялась церемония открытия II Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ, учрежденного Национальным олимпийским комитетом (НОК), сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, заместитель министра Мариана Васильева, президент Национального паралимпийского комитета Хидаят Абдуллаев, члены исполкома НОК, федераций спорта, паралимпийского комитета, члены жюри фестиваля, представители спортивной общественности.

На открытии был исполнен гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов, героических воинов, погибших за территориальную целостность страны.

Целью фестиваля является популяризация различных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, пропаганда принципов олимпийского движения, создание возможностей для культурного просвещения и полноценного обмена опытом между творческими людьми, а также организация показов фильмов и программ спортивной тематики, обеспечение широкого доступа к местным теле- и кинематографическим культурным ценностям всех слоев общества.

Вице-президент НОК, председатель оргкомитета фестиваля Чингиз Гусейнзаде в выступлении отметил, что Национальный телевизионный фестиваль спортивных фильмов и программ, посвященный 30-летию НОК, был учрежден в 2022 году.

"Фестиваль был организован успешно, поэтому мы решили проводить его раз в два года. В этой работе активно участвовали телеканалы, частные студии и творческие коллективы. Также мы пригласили к участию местные федерации спорта в свои ряды. Мы знали, что они также имеют достаточный опыт в этой области. Мы уверены, что второй фестиваль также пройдет успешно. Награды победителям будут вручены в День физкультуры и спорта. Желаю, чтобы о наших спортсменах, которые прославляют Азербайджан в мире, гордо поднимают наш трехцветный флаг, исполняют наш государственный гимн, будут сняты художественные фильмы. Я верю, что победителей в номинации игровое кино мы определим на фестивале через два года", - сказал Чингиз Гусейнзаде .

Председатель ОО "Клуб дзюдо 2012", президент Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, победитель чемпионатов мира и Европы среди мастеров-дзюдоистов, член исполкома Федерации дзюдо Азербайджана Азер Аскеров подчеркнув, что Азербайджан известен в мире как спортивная страна, отметил, что эта традиция будет продолжаться и впредь.

Выступившие - председатель жюри фестиваля, олимпийская чемпионка, вице-президент НОК Земфира Мефтахетдинова, члены жюри фестиваля, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, режиссер, продюсер Олег Сафаралиев, заслуженный деятель искусств Ханлар Мамедов, актер легендарной команды КВН "Парни из Баку", режиссер, продюсер Энвер Мансуров отметили значимость проекта для культурной и спортивной жизни страны.

Гостям был представлен новый клип гимна НОК, продемонстрирован рекламный ролик о первом Национальном телевизионном фестивале спортивных фильмов и программ, ОО "Клуб дзюдо 2012", которое является партнером фестиваля.

В заключении был презентован документальный фильм из серии "Олимпийская Одиссея", посвященной олимпийским чемпионам независимого Азербайджана, завоевавший награду "ТОП-10 Европы" в швейцарской Лозанне в 2019 году на первом Фестивале Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS Sport Media Awards) и фильм "Эртогрул" (об олимпийском чемпионе Тогруле Аскерове).

Партнер фестиваля - ОО "Клуб дзюдо 2012".

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