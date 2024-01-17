Гимнастки из Загаталы и Гаха приехали в Баку на учебно-тренировочные сборы

Юные спортсменки, воспитанницы секций по художественной гимнастике в Загаталы и Гахе проводят учебно-тренировочные сборы в Национальной арене гимнастики в Баку, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Тренер по художественной гимнастике в Комплексе "Талачай" (Загатала) и Олимпийском спортивном комплексе в Гахе Севда Рамазанова подчеркнула важное значение сборов в подготовке юных спортсменок.

"Сборы проходят в течение недели. В прошлом году наши гимнастки также принимали участие в учебно-тренировочных сборах в Национальной арене гимнастики. И если тогда в сборах участвовали четыре спортсменки, то сейчас число гимнасток увеличилось до одинадцати. В ходе тренировок в Баку мы повышаем физическую подготовку спортсменок, совершенствуем их технику работы с предметами. Для гимнасток из регионов данные учебно-тренировочные сборы имеют большое значение. За период сборов спортсменки получают ценный и важный опыт. После прошлогодних сборов, воспитанницы показали очень хорошие результаты на соревнованиях. Верю, что и в этом году количество, завоеванных ими наград возрастет.

Выражаем признательность Федерации гимнастики Азербайджана за созданные условия", - подчеркнула Севда Рамазанова.

Отметим, что в рамках развития гимнастики в регионах спортсмены из разных уголков страны регулярно участвуют в учебно-тренировочных сборах в Баку.

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