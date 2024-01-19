«Арсенал» может взять Карима Бензема в аренду до конца сезона

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность перехода французского нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема на правах аренды до конца сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, конкурентом "канониров" в борьбе за подписание игрока будет лондонский "Челси". Бензема перешёл в "Аль-Иттихад" минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 15 млн.

"Арсенал" после 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

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