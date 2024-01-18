Бензема получает угрозы из-за слов французского министра

Форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии после слов министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена о "печально известных связях" футболиста с организацией "Братья-мусульмане".

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом заявил RMC Sport адвокат нападающего Хьюг Вижье.

"Комментарии министра имеют серьезные последствия. Карим Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии, где он работает. Он получает сообщения ненависти", - сказал Вижье.

Бензема оказался в центре скандала после начала конфликта Израиля и ХАМАС. Тогда футболист, выступающий за саудовский "Аль-Иттихад", опубликовал в сети X пост в память о жертвах бомбардировок сектора Газа израильской армией.

В октябре Жеральд Дарманен обвинил Карима Бензема в связях с террористами. Тогда адвокат Бензема пригрозил министру иском. Позже, в декабре, Дарманен заявил, что сожалеет из-за отсутствия какой-либо реакции футболиста на атаки исламистов, поскольку за ним следуют миллионы людей.

Помимо критики Дарманена футболиста осудили ряд других политиков и публичных деятелей. Например, депутат Европарламента Надин Морано назвала его "агентом пропаганды ХАМАС", а депутат Национального собрания Франции Валери Буайе предлагала лишить футболиста "Золотого мяча" и французского гражданства, если подтвердятся его связи с террористами.

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