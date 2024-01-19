https://news.day.az/sport/1630739.html Испанский гонщик выиграл «Дакар» в 61 год
Испанский гонщик выиграл «Дакар» в 61 год
Испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший выиграл общий зачет среди внедорожников на ралли‑рейде "Дакар", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По итогам 12 этапов испанец показал результат 48 часов 15 минут и 18 секунд. Второе место занял бельгиец Гийом де Мевьюс. Он отстал от победителя на 1 час 20 минут и 25 секунд. Тройку лучших замкнул француз Себастьян Леб, проигравший Сайнсу 1 час 25 минут и 12 секунд.
Сайнс-старший в четвертый раз стал победителем "Дакара" в зачете внедорожников. Предыдущие победы испанец одержал в 2010, 2018 и 2020 годах.
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