«Интер» опубликовал пост после расистского скандала с участием вратаря «Милана»

Миланский "Интер" в своих социальных сетях выступил в поддержку вратаря "Милана" Мика Меньяна после скандального инцидента с фанатами "Удинезе" в матче, который проходил 20 января, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Французский голкипер стал жертвой расистских оскорблений со стороны болельщиков "Удинезе". Он просигнализировал об этом главному арбитру и решил уйти с поля, партнёры по команде сделали то же самое. Матч был приостановлен на пять минут, затем партнёры уговорили вратаря вернуться.

"Мы братья мира и выступаем против всех форм дискриминации. Мы на твоей стороне, Майк Меньян", - написано в аккаунте "Интера" в Х (ранее Twitter).

В итоге "Милан" одержал победу со счётом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Рубен Лофтус-Чик, Лука Йович и Ноа Окафор.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!