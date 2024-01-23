Легенда, не позволившая Банишевскому стать чемпионом мира и Европы

Автор: Расим Мовсумзаде

Легенде азербайджанского футбола Анатолию Банишевскому был всего 20 лет, когда он в составе советской сборной выступал на успешном для них чемпионате мира 1966 года, где они заняли почетное 4-е место и являлся самым молодым игроком среди полуфиналистов турнира. Второму самому молодому после него - немцу Францу Беккенбауэру было чуть меньше 21 лет...

Их команды играли друг против друга в полуфинале мундиаля и Беккенбауэру, часто подключающемуся к атакам, удалось забить красивый гол Льву Яшину - после розыгрыша углового он мощным ударом из-за пределов штрафной пробил в ближний угол, а затем в ходе игры получил предупреждение за грубую игру.

Что касается нашего Банишевского, в начале второго тайма в штрафной площадке сборной ФРГ "он был откровенно сбит и судья назначил за это... угловой удар" - иронично комментирует данный эпизод совестская пресса.

Несмотря на то, что команда Банишевского весь второй тайм провела в меньшинстве, она боролась с соперником на равных. Статистика матча ФРГ - СССР (2:1) наглядно демонстрирует это: удары по воротам 17-17 (в створ ворот 11-4), нарушения правил 19-18, угловые удары 6-5, вне игры 2-0, предупреждения 0-1, удаления 0-1.

Второй представитель Азербайджана на том чемпионате мира - линейный арбитр Тофик Бахрамов вместе с главной судьей засчитали гол англичан в финале мундиаля, который и по сей день вызывает споры и дискуссии и который сыграл значимую роль в поражении немецкой сборной со счетом 2:4 в дополнительное время, вследствие чего бундестим завершил турнир без золотых медалей.

Спустя восемь лет Беккенбауэру уже в качестве капитана сборной удалось выиграть чемпионат мира, состоявщийся на его родине.

А до этого он стал чемпионом Европы 1972 года. В финале немцы обыграли советских футболистов, в этот раз с более откровенным преимуществом - 3:0.

Банишевский являлся главной надеждой атаки той сборной СССР: по указанию тренера при штрафных вся команда кроме него должна был отходить к своим воротам, а при назначении пенальти, исполнять его должен был именно форвард "Нефтчи". Однако за весь матч Банишевский всего лишь раз был близок отличиться: на прострел Владимира Онищенко с левого фланга он так и не успел.

В результате Банишевского признали одним из виновников поражения и больше не приглашали в сборную, несмотря на его весомый вклад в победу над югославами в Москве, благодаря которой советская команда вышла в финальную четверку.

Беккенбауэр же продолжал завоевывать новые достижения.

С 1974 по 1976 год он выиграл три Кубка европейских чемпионов подряд с "Баварией" - последняя победа сделала его первым игроком, выигравшим три Кубка чемпионов в качестве капитана своего клуба.

Он был первым капитаном, выигравшим чемпионаты мира и Европы на уровне сборных, а также Кубок чемпионов на клубном уровне.

Немец также является первым человеком, выигравшим титул чемпиона мира как капитан сборной и как главный тренер (1990).

Беккенбауэр, выигравший "Золотой мяч" в 1972 и 1976 годах, является единственным защитником, удостоившимся этой престижной награды более одного раза.

Всего он входил в число претендентов на "Золотой мяч" 12 раз - как еще одна легенда Йохан Кройф (их по этому показателю смогли обойти Криштиану Роналду и Лионель Месси). Немец старался придерживаться справедливости, когда говорил о голландце, с которым они конкурировали за звание "лучшего" в семидесятых годах прошлого века, хоть и играли на разных позициях: "Йохан был лучшим, но я выиграл чемпионат мира".

Когда в 2020 году издание "France Football" определяло "Команду мечты Золотого мяча", составленную из лучших футболистов за все времена, Беккенбауэр был избран лучшими центральными защитником, опередив в опросе таких маститых игроков, как Франко Барези, Серхио Рамос, Фабио Каннаваро, Бобби Мур, Даниэль Пассарелла, Марсель Десаи, Рональд Куман, Матиас Заммер, Гаэтано Ширеа.

Как член жюри я тоже голосовал за него...

В отличие от Банишевского, покинувшего наш мир в возрасте 51 года, Беккенбауэр прожил 78 лет.

Хотя официально об этом не заявлял, он был бы не против стать президентом ФИФА или УЕФА, но работать на этих должностях ему не суждено было. Вопреки тому, что имя Беккенбауэра было замешано в коррупционном скандале ФИФА, он останется одним из лучших футболистов в истории. Немец единственный игрок, сыгравший в двух финалах чемпионатов мира (1966, 1974) и чемпионатов Европы (1972, 1976)!