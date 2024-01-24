«Аль-Наср» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед»

Саудовский "Аль-Наср" заинтересован в услугах 26-летнего правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки. Об этом сообщает журналист Майк МакГрат в соцсети Х (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, саудовский клуб переключил своё внимание на защитника "красных дьяволов" после того, как не смог договориться с "Тоттенхэмом" о трансфере Эмерсона Рояла.

Напомним, ранее главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заявлял, что "Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры о продлении контракта с Ван-Биссакой.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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