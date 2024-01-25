«ПСЖ» представил четвёртый комплект формы

Французский "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте презентовал четвёртый комплект формы, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Отпраздновав пятую годовщину своего партнёрства, "Пари Сен-Жермен" и бренд Jordan представляют сегодня финальную майку сезона-2023/2024. Эта последняя коллекция дополняет гардероб "Пари Сен-Жермен" сезона-2023/2024, и во второй раз в истории футбола и клуба футболка украшена символичным принтом в виде слона.

Форма будет представлена женской командой на поле во время ответного матча женской Лиги чемпионов УЕФА с амстердамским "Аяксом" 24 января на "Парк де Пренс", - написано в заявлении клуба.

"ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда Луиса Энрике набрала 43 очка за 18 матчей.

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