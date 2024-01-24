Юные гимнастки из Нахчывана и Зиря тренируются в Баку

Юные спортсменки, воспитанницы секций по художественной гимнастике в Нахчыване и Центре культуры "Зиря" (поселок Зиря), проводят учебно-тренировочные сборы в Национальной арене гимнастики в Баку, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Учебно-тренировочные сборы проходят в течение одной недели. Тренер по художественной гимнастике и дисциплине "Гимнастика для всех" из Нахчывана Хумай Гафарова отметила, что в Национальной арене гимнастики спортсменки тренируются под руководством высокопрофессиональных тренеров, что, безусловно, их вдохновляет на спортивные достижения и положительно сказывается на подготовке.

"Из Нахчывана на сборы в Баку приехали четыре гимнастки. На тренировках спортсменки повышают общую и специальную физическую подготовку, работают с гимнастическими предметами. На учебно-тренировочные сборы в Баку мы приезжаем во второй раз. После первого визита у нас остались приятные воспоминания, тренировки крайне позитивно отразились на подготовке наших гимнасток. Как для спотсменок, так и для тренеров сборы являются большой практикой и возможностью приобрести новый опыт. Считаю, что наш второй визит в Баку также, как и перый, принесет хорошие результаты", - подчеркнула Гафарова.

Тренер по художественной гимнастике и дисциплине "Гимнастика для всех" в Центре культуры "Зиря" Назираханум Фарадова отметила, что их секция по художественной гимнастике действует с 2015 года.

"За этот период две наши воспитаницы вошли в сборную команду Азербайджана. Для нас это большая гордость. В текущих сборах от Центра культуры "Зиря" участвуют семь гимнасток. Для девочек это большая мотивация тренироваться в Национальной арене гимнастики, здесь они приобретают необходимый опыт. Сборы, которые мы провели в Баку в прошлом году, плодотворно сказались на подготовке наших воспитанниц. Мы благодарны Федерации гимнастики Азербайджана за эту возможность, и условия, которые нам предоставили", - сказала Назираханум Фарадова.

Отметим, что в рамках развития гимнастики в регионах Азербайджана спортсмены из разных уголков страны регулярно участвуют в учебно-тренировочных сборах в Баку.

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