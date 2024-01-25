Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе определился с будущим. Об этом сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, футболист ПСЖ перейдет в мадридский "Реал" летом 2024 года. Отмечается, что он хочет выиграть Лигу чемпионов с командой. При этом Мбаппе хочет зарабатывать в "Реале" 70 миллионов евро в год, хотя мадридцы предлагают ему 35 миллионов евро в год до уплаты налогов.

С 2022 года "Реал" пытается подписать Мбаппе. Однако форвард продлил соглашение с ПСЖ, за который выступает с 2018-го. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией пролонгации на один сезон. При этом французы готовы к тому, что Мбаппе может отказаться от их предложения.

Мбаппе - чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, победитель Лиги Наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и "Монако". Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 180 миллионов евро.

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