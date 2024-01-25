Назван самый прибыльный футбольный клуб

Международная консалтинговая компания Deloitte составила рейтинг самых прибыльных европейских клубов по итогам сезона 2022/23, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На первое место (по сравнению с прошлым сезоном) поднялся мадридский "Реал", который заработал €831 млн. На второй позиции идет победитель Английской премьер-лиги (АПЛ) и Лиги чемпионов "Манчестер Сити" (826 млн). "Горожане" возглавляли рейтинг в минувшем сезоне. На третьей строчке расположился "Пари Сен-Жермен" (802 млн).

Доходы топ-20 европейских клубов выросли на 14% до рекордных €10,5 млрд. Сюда входят рекордные доходы от проведения матчей и рекламы. Коммерческие доходы превысили доходы от телетрансляций и стали крупнейшим источником заработка впервые с 2015/16.

В первую десятку самых прибыльных клубов также входят "Барселона" (800,1 млн), "Манчестер Юнайтед" (745,8), мюнхенская "Бавария" (744), "Ливерпуль" (682,9), лондонские "Тоттенхэм" (631,5), "Челси" (589,4) и "Арсенал" (532,6).

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