Массимилиано Аллегри о чемпионской гонке с «Интером» и «Миланом»
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о чемпионской гонке в чемпионате Италии, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
"После матча "Интер" - "Ювентус" впереди ещё много игр, и давайте не будем забывать "Милан", который набрал больше очков, чем в прошлом году, преодолел сложный период и может вернуться в чемпионскую гонку. Важно сохранять равновесие, держать высокую планку и стараться обеспечить преемственность.
Концепция "невозможного гола", о которой я упоминал ранее, не имеет отношения к скудетто, это психологическое состояние, которое вы должны иметь в своей голове: вы должны делать всё возможное и думать, что нет ничего невозможного", - приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.
После 21 тура "Ювентус" лидирует в Серии А с 52 очками. Второе место занимает "Интер" (51 очко). Замыкает тройку "Милан" (44 очка).
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