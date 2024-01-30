Хаби Алонсо вошел в сферу интересов нескольких топ-команд

"Манчестер Сити", "Бавария", мадридский "Реал" и "Ливерпуль" следят за главным тренером леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает BBC.

По информации источника, "горожане" присматриваются к испанскому тренеру на случай, если Хосеп Гвардиола не продлит истекающий следующим летом контракт. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену Юргену Клоппу в "Ливерпуле". Немецкий специалист покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

Алонсо стал главным тренером немецкой команды в октябре 2022 года. В нынешнем сезоне "Байер" после 18 сыгранных матчей Бундеслиги является лидером чемпионата с 48 очками. При этом команда под руководством испанского специалиста ещё ни разу не проиграла в сезоне-2023/2024, одержав 24 победы и трижды сыграв вничью.

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