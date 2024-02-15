Дембеле рассказал о своей игре за "Барселону"

Футболист "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле вспомнил период своих выступлений за каталонскую "Барселону", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Я присоединился к "Барселоне", когда мне было 20 лет, я провёл всего полтора года в профессиональном футболе к тому моменту. Я ещё учился и в "Барселоне" я получил больше всего уроков. Я много страдал в "Барселоне". Я проходил через очень сложные моменты, а затем всё стало лучше - шаг за шагом, с течением времени. Это логично для молодого футболиста, каким я был", - приводит слова Дембеле Sport.es.

Дембеле выступал за "Барселону" с 2017 по 2023 год. Прошлым летом Усман, являющийся воспитанником французского "Ренна", перебрался в "ПСЖ". Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в € 60 млн.

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