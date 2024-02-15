На Кубок мира в Баку приедут самые сильные гимнасты

На Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), который состоится в Баку 23-25 февраля, приедут самые сильные гимнасты.

Как передает Day.Az, oб этом сказал Trend в четверг главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин.

"На следующей неделе в Баку стартует Кубок мира. В прыжках на акробатической дорожке Азербайджан представят гимнасты, среди которых чемпионы мира, и естественно, мы будем претендовать на первые места. В соревнованиях по прыжкам на батуте выступит Сельджан Махсудова - претендентка на олимпийскую лицензию. Подготовка у нее идет хорошо. Также в соревнованиях по прыжкам на батуте выступят спортсмены, которые перешли из юниорской возрастной категории во взрослую. Их задача - выполнить свои комбинации, и надеюсь, они справятся. Кубок является квалификационным соревнованием по прыжкам на батуте на Олимпийские игры, и в Баку приедут все самые сильные гимнасты - это олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Состав будет очень сильный. Пользуясь случаем, хочу пригласить зрителей посетить соревнования и поддержать наших ребят", - сказал Владимир Шуликин.

Говоря о проходящих в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе чемпионате Азербайджана и первенстве Баку по прыжкам на батуте, Шуликин отметил, что это открытые соревнования.

"В Азербайджан приехали спортсмены из Латвии, Казахстана, Словении, Грузии. Гости довольны организацией соревнований. Возможно, в следующем году мы проведем международный турнир. Соревнования можно назвать подготовительными перед чемпионатом Европы, который состоится в апреле, члены сборной команды Азербайджана продемонстрирует здесь новые комбинации. Для взрослой команды это еще и проверка перед предстоящим Кубком мира в Баку", - сказал Шуликин.

Отметим, что в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 15-16 февраля проходят соревнования 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте. Участниками соревнований являются 110 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, а также национальные сборные команды Казахстана, Латвии, Словении, Грузии, грузинские спортивные клубы "Шевардени" и "Батуми".

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