Очень хочу посетить Национальную арену гимнастики в Баку, слышала, что там красиво, большой соревновательный зал.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказала Trend юная грузинская гимнастка Кристина Плеханови, которая принимает участие в проходящих в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе соревнованиях 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте.

"Впервые приехала в Баку, мне тут понравилось. Вчера я завоевала золотую награду в индивидуальной программе, сегодня тоже хорошо выступила в синхронных прыжках на батуте. Чемпионат оставил самые положительные впечатления. К сожалению, я пока не была в Национальной арене гимнастики в Баку, мечтаю ее посетить, и в будущем выступить там на соревнованиях", - сказала она.

По словам грузинской спортсменки, в прыжках на батуте ей больше всего нравится чувство полета, ощущение высоты.

Отметим, что в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 15-16 февраля проходят соревнования 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте. Участниками соревнований являются 110 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, а также национальные сборные команды Казахстана, Латвии, Словении, Грузии, грузинские спортивные клубы "Шевардени" и "Батуми".

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