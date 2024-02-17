Руководство «Баварии» о возможной отставке Тухеля

Руководство "Баварии" продолжает поддерживать главного тренера команды Томаса Тухеля, сообщает журналист Максимилиан Кох в своих соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, в мюнхенском клубе считают, что игроки и тренер должны вместе выйти из кризиса. А внезапной отставки - как в случае с Юлианом Нагельсманом - не будет.

У "Баварии" два поражения подряд: "Байеру" (0:3) в 21-м туре чемпионата Германии и "Лацио" (0:1) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне "Бавария" проиграла Суперкубок Германии и вылетела из Кубка Германии. В Бундеслиге команда Тухеля идёт на втором месте с 50 очками после 21-го тура. Лидирует в чемпионате "Байер" (55 очков).

Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года. Контракт 50-летнего немецкого специалиста рассчитан до лета 2025 года.

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