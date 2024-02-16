https://news.day.az/sport/1638068.html Азербайджанская спортсменка завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по борьбе
Азербайджанская спортсменка завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по борьбе
Азербайджанская спортсменка Элис Манолова (весовая категория 65 кг) завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе, проходящем в столице Румынии Бухаресте.
Как сообщает Day.Az, она победила немку Анну Нюрнбергер со счетом 2:1 и поднялась на третью ступеньку пьедестала почета.
Другая представительница сборной Биргюль Солтанова (62 кг) в матче за "бронзу" уступила россиянке Веронике Ивановой со счетом 6:9.
Отметим, что на чемпионате Европы, который продлится до 18 февраля, Азербайджан представляют 25 борцов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре