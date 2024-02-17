https://news.day.az/sport/1638265.html Азербайджанские дзюдоисты завоевали две золотые медали на турнире "Большого шлема"
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две золотые медали на турнире "Большого шлема"
Во второй день турнира "Большой шлем" в Баку, азербайджанские дзюдоисты завоевали две золотые медали.
Как передает Day.Az, выступающий в весовой категории 73 кг Хидаят Гейдаров одержал победу в финале над таджиком Абубакром Шеровым и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
Другие азербайджанские дзюдоисты - Омар Раджабли и Зелим Цкаев (оба 81 кг) вышли на решающий поединок, где победил З.Цкаев.
На турнире, который продлится до 18 февраля, Азербайджан представляют 32 дзюдоиста.
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