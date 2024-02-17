Азербайджанские дзюдоисты завоевали две золотые медали на турнире "Большого шлема"

Во второй день турнира "Большой шлем" в Баку, азербайджанские дзюдоисты завоевали две золотые медали.

Как передает Day.Az, выступающий в весовой категории 73 кг Хидаят Гейдаров одержал победу в финале над таджиком Абубакром Шеровым и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Другие азербайджанские дзюдоисты - Омар Раджабли и Зелим Цкаев (оба 81 кг) вышли на решающий поединок, где победил З.Цкаев.

На турнире, который продлится до 18 февраля, Азербайджан представляют 32 дзюдоиста.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!