Месси помог «Интер Майами» выиграть первый матч нового сезона MLS

"Интер Майами" на своем поле обыграл "Реал Солт-Лейк" в матче первого тура нового сезона MLS. Встреча завершилась со счетом 2:0, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Забитыми мячами отметились Роберт Тэйлор после паса Лионеля Месси и Диего Гомес, которому ассистировал Луис Суарес.

Игроки "Интер Майами" Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба ранее вместе выступали за испанскую "Барселону".

"Интер Майами" набрал три очка и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции.

Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. В 14 играх прошлого сезона на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере футболиста. Он отметился семью забитыми мячами в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира.

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