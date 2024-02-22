«Порту» вырвал победу у «Арсенала» в Лиге чемпионов

Португальский "Порту" на своем поле встречался с английским "Арсеналом" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Игра прошла на стадионе "Драгау" в Порту и завершилась победой хозяев со счетом 1:0, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Единственным мяч забил бразильский полузащитник "Порту" Вендерсон Галено, отметившийся на 90+4-й минуте. Ответный матч пройдет 13 марта в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Защитник "Порту" Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов. 26 февраля капитану "драконов" исполнится 41 год.

Также 21 февраля свой первый матч 1/8 финала сыграли итальянский "Наполи" и испанская "Барселона". Их встреча завершилась вничью 1:1. На гол форварда "Барсы" Роберта Левандовского неаполитанцы ответили забитым мячом Виктора Осимхена.

Ответный поединок пройдет 12 марта. Начало в 00:00 по бакинскому времени.

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