В НБА установлен рекорд тренерской зарплаты

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорс" переподписал контракт с главным тренером Стивом Керром, сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По официальной информации, оклад специалиста за два года составит $35 млн, что является рекордным показателем за всю историю лиги. Предыдущее трудовое соглашение Керра с клубом истекало по завершении нынешнего сезона. Таким образом, тренер будет работать в клубе как минимум до конца сезона-2025/26. До этого же срока в "Голден Стэйт" будет выступать один из лидеров команды Стефан Карри.

58-летний Керр работает в команде с 2014 года. За это время "Голден Стэйт" четырежды становились обладателями главного трофея турнира.

В нынешнем сезоне "Голден Стэйт" провел 54 матча и одержал 28 побед. Этот результат позволяет команде занимать десятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.

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