https://news.day.az/sport/1640113.html Азербайджанские гимнастки завоевали серебро на турнире в Румынии
Азербайджанские гимнастки завоевали серебро на турнире в Румынии
На 23-м международном турнире Irina Deleanu Cup, который прошел в румынском городе Плоешти, сборная Азербайджана по художественной гимнастике продемонстрировала впечатляющее выступление и успешно завоевала серебряную медаль, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В составе команды выступили выдающиеся спортсменки Назрин Абдуллаева, Аян Садыгова и София Мамедова.
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