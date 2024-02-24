Азербайджанские гимнастки завоевали серебро на турнире в Румынии

На 23-м международном турнире Irina Deleanu Cup, который прошел в румынском городе Плоешти, сборная Азербайджана по художественной гимнастике продемонстрировала впечатляющее выступление и успешно завоевала серебряную медаль, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В составе команды выступили выдающиеся спортсменки Назрин Абдуллаева, Аян Садыгова и София Мамедова.

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