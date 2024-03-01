«Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» поборются за вингера «Вест Хэма»

Сразу три топ-клуба английской Премьер лиги заинтересованы в подписании атакующего игрока "Вест Хэма" Джаррода Боуэна. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, на приобретение 27-летнего вингера претендуют такие гранды, как "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Все три клуба будут готовы выйти на "Вест Хэм" с предложением уже в предстоящее летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство "молотобойцев" готово рассмотреть предложение по своему игроку на сумму от € 100 млн.

Боуэн выступает за "Вест Хэм" с 2020 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за "молотобойцев" 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 50 млн.

Ранее стало известно об интересе со стороны нескольких клубов АПЛ к ещё одному вингеру "Вест Хэма" - Мохаммеду Кудусу.

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