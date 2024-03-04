https://news.day.az/sport/1642210.html Двое болельщиков, совершивших нападение на базу «Нефтчи», арестованы, еще двое оштрафованы
Двое болельщиков, совершивших нападение на базу «Нефтчи», арестованы, еще двое оштрафованы
Проведено расследование в связи с распространившейся информацией о нападении на базу футбольной команды "Нефтчи", расположенную в Хатаинском районе Баку, группы болельщиков клуба.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции установили личности и задержали лиц, нарушивших общественный порядок - Дадашева Арифа, Гулиева Джейхуна, Рзаева Васифа и Назарова Сабира.
Собранные о них материалы направлены на рассмотрение в суд.
Решением суда А.Дадашев и Дж.Гулиев были арестованы в административном порядке на 30 суток, двое других участников нападения оштрафованы.
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