Двое болельщиков, совершивших нападение на базу «Нефтчи», арестованы, еще двое оштрафованы

Проведено расследование в связи с распространившейся информацией о нападении на базу футбольной команды "Нефтчи", расположенную в Хатаинском районе Баку, группы болельщиков клуба.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции установили личности и задержали лиц, нарушивших общественный порядок - Дадашева Арифа, Гулиева Джейхуна, Рзаева Васифа и Назарова Сабира.

Собранные о них материалы направлены на рассмотрение в суд.

Решением суда А.Дадашев и Дж.Гулиев были арестованы в административном порядке на 30 суток, двое других участников нападения оштрафованы.

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