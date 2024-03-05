https://news.day.az/sport/1642234.html Роналдо не сможет получить российское гражданство
Роналдо не сможет получить российское гражданство
Хулио Сезар Гранха, агент новичка футбольного клуба "Ростов" Роналдо, заявил в комментарии "РБ Спорт", что его клиент не сможет получить российское гражданство, передает Day.Az.
"На данный момент Роналдо наслаждается всем. Сможет ли он получить российский паспорт? Это будет невозможно, поскольку у него уже есть болгарское гражданство", - заявил агент.
23‑летний полузащитник перешел в "Ростов" из болгарского "Левски" в середине января.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре