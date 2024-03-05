Роналдо не сможет получить российское гражданство

Хулио Сезар Гранха, агент новичка футбольного клуба "Ростов" Роналдо, заявил в комментарии "РБ Спорт", что его клиент не сможет получить российское гражданство, передает Day.Az.

"На данный момент Роналдо наслаждается всем. Сможет ли он получить российский паспорт? Это будет невозможно, поскольку у него уже есть болгарское гражданство", - заявил агент.

23‑летний полузащитник перешел в "Ростов" из болгарского "Левски" в середине января.

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