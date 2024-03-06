В «Челси» определились с основными кандидатами на замену Почеттино

Руководство "Челси" приняло решение, что в случае увольнения нынешнего главного тренера команды Маурисио Почеттино оно попытается подписать Рубена Аморима, возглавляющего "Спортинг", или Роберто Де Дзерби, работающего в "Брайтоне".

Как передат Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, руководство лондонского клуба примет решение о будущем аргентинского специалиста в "Челси" после завершения нынешнего сезона.

Напомним, Почеттино занял пост главного тренера "Челси" минувшим летом. После 26 туров чемпионата Англии "синие" набрали 36 очков и на текущий момент занимают 11-е место. При руководстве Почеттино "Челси" вышел в финал Кубка лиги, однако уступил в нём "Ливерпулю" со счётом 0:1.

Ранее в СМИ появилась информация, что боссы лондонского клуба уже начали искать замену для Почеттино.

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