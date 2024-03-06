Лига чемпионов: "Бавария" вышла в 1/4 финала

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА футболисты немецкого клуба "Бавария" разгромили итальянский "Лацио" со счетом 3:0.

Как передает Day.Az, два гола команды забил Гарри Кейн на 38-й и 66-й минутах. Помимо него в составе "Баварии" отличился и Томас Мюллер (45+2).

Матч состоялся в Мюнхене. Первая встреча этих команд состоялась 14 февраля в Риме, где победу одержал "Лацио". По сумме двух встреч "Бавария" вышла в 1/4 финала.

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