В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по спортивной гимнастике

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, который стартует 7 марта, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Кубок мира по спортивной гимнастике пройдет в Национальной арене гимнастики с 7 по 10 марта. В соревнованиях примут участие представители 67 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях по мужской спортивной гимнастике представят Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова.

Представляем вниманию читателей фоторепортаж с тренировок.

Фото - Заур Мустафаев

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