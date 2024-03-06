Азербайджанский гимнаст рассказал о цели на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку

Моя цель на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку сначала выйти финал, а затем подняться на пьедестал почета.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Расул Ахмедзаде.

"Предстоящие соревнования - мой первый Кубок мира, проводимый в Баку. Несмотря на волнение, постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы достойно выступить, показать высокий результат. На Кубке мира в Баку представлю программу на трех снарядах - гимнастическом коне, параллельных брусьях, а также вольные упражнения. Мои товарищи по команде хорошо подготовились к соревнованиям, ожидания от их выступления на Кубке хорошие", - подчеркнул он.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку с 7 по 10 марта. В соревнованиях примут участие представители 67 стран мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!