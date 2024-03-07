Тюрам о возможной победе «Интера» в Лиге чемпионов

Нападающий "Интера" Маркус Тюрам высказался о возможной победе миланского клуба в Лиге чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Эта команда родилась не в прошлом году. Она существует уже три года. В прошлом сезоне мы проиграли финал Лиги чемпионов, который могли выигрывать. Мы берём трофеи и намерены продолжать это делать. Конечно, сейчас проще смотреть на это, потому что всё складывается хорошо, но это путь, который длился несколько лет", - приводит слова Тюрама Sky Sports.

В прошлом сезоне "Интер" проиграл в финале ЛЧ "Манчестер Сити" со счётом 0:1. Единственный гол забил полузащитник Родри.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ миланский клуб в 1/8 финала играет с мадридским "Атлетико". Первый матч завершился победой "Интера" (1:0).

Тюрам перешёл в "Интер" из "Боруссии" (Мёнхенгладбах) в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 55 млн.

В нынешнем сезоне 26-летний француз сыграл 35 матчей, забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач.

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