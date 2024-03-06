Надеюсь, что в Баку удастся повторить результат Кубка мира в Котбусе

Надеюсь, что на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку удастся повторить результат Кубка мира в Котбусе (Германия).

Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сказал член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Никита Симонов.

Напомним, что Никита Симонов завоевал золотую медаль в программе упражнений на кольцах на Кубке мира по спортивной гимнастике в Котбусе, который прошел 22-25 февраля.

По словам гимнаста, подготовка к Кубку мира в Баку прошла хорошо.

"Сегодня у нас состоялись подиумные тренировки, на которых все было выполнено по плану. Работал над техникой и чистотой исполнения, оттачивал элементы программы, надеюсь, завтра в квалификации, а затем и в финале у меня все получится. Безусловно, в Баку намного легче выступать, потому что здесь родные стены, родной зал, поддержка зрителей очень помогает. На Кубке мира в Котбусе я занял первое место, надеюсь, что и в Баку, и на следующем этапе в Дохе (Катар) удастся показать такой же высокий результат.

Программу на соревнованиях в Баку менять я не буду, все останется также, только поправлю чистоту исполнения. Мне понравилось мое выступление в Котбусе - оно было уверенным, я почувствовал удовольствие от выполнения программы, хочу и в Баку получить такое же удовольствие от исполнения упражнения", - отметил он.

Говоря о завоевании лицензии на Олимпийские игры 2024, Никита Симонов подчеркнул, что для этого нужно хорошо выступить на трех из четырех этапов Кубка мира в текущем году.

Спортсмен также добавил, что большое число участников на Кубке мира в Баку побуждает его еще больше фокусироваться на своих целях.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку с 7 по 10 марта. В соревнованиях примут участие представители 67 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях по мужской спортивной гимнастике представят Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова.

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