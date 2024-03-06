https://news.day.az/sport/1642759.html В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике - ФОТО
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике - ФОТО
В Национальной арене гимнастики в Баку состоялось совещание глав и представителей делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике, сообщает в среду Day.Az.
Кубок мира по спортивной гимнастике пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку с 7 по 10 марта. В соревнованиях примут участие представители 67 стран мира.
Азербайджан на соревнованиях по мужской спортивной гимнастике представят Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова.
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