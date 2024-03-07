ФК "Карабах" принимает в Баку "Байер"

Сегодня состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает в четверг Day.Az, дойдя до данного этапа, представитель Азербайджана "Карабах" проведет первый матч 1/8 финала в Баку.

Агдамский клуб примет в домашних стенах немецкий "Байер" (Леверкузен). Игра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 21:45 по местному времени. На матч назначена бригада арбитров из Франции.

Напомним, что "Байер" и "Карабах" уже встречались в нынешнем розыгрыше Лиги Европы на групповой стадии. В матче в Леверкузене "Байер" победил "Карабах" со счетом 5:1, а в ответной игре в Баку - со счетом 1:0. "Байер" занял в группе первое место, а "Карабах" - второе.

Добавим, что ответный матч между командами состоится 14 марта в Германии.

7 марта

Лига Европы УЕФА

Первая игра 1/8 финала

21:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Байер" (Германия)

Судьи: Бенуа Бастьен, Хишам Закрани, Орельен Бертомье (Франция)

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

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