7 марта в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе церемонии открытия в зал Арены гимнастики были вынесены флаги стран, представители которых участвуют в Кубке мира. На церемонии прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Кубок мира по спортивной гимнастике пройдет в Национальной арене гимнастики 7-10 марта. В соревнованиях примут участие представители 67 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях по мужской спортивной гимнастике представят Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова.

Фото - Заур Мустафаев

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