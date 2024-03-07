В Баку созданы прекрасные условия для спортсменов

В Баку нас приняли очень хорошо, здесь созданы прекрасные условия для спортсменов.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказала Trend тренер по женской спортивной гимнастике из США Марни Футч.

"Это мой первый визит в Азербайджан. Я и гимнасты сборной США очень довольны тем, как нас тут приняли, все очень доброжелательные, приветливые. В Национальной арене гимнастики, где проходит Кубок мира, созданы прекрасные условия", - отметила она.

Марни Футч подчеркнула, что надеется на успешное выступление своих подопечных на Кубке мира в Баку.

"Надеюсь, наши гимнастки постараются выступить хорошо, пройдут в финал, а затем смогут завоевать медали", - добавила тренер из США.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях по мужской спортивной гимнастике представляют Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова.

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