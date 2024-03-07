В Национальной арене гимнастики в Баку созданы великолепные условия для спортсменов.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказал Trend тренер по спортивной гимнастике из Филиппин Клиффорд Паркс.

"Я впервые в Баку, здесь все выглядит захватывающе, город напоминает мне Дубай. Для спортсменов созданы великолепные условия. Национальная арена гимнастики - прекрасный спортивный комплекс, где проводятся международные соревнования, успешно организуется тренировочный процесс. До старта Кубка мира филиппинским гимнастам было выделено время, чтобы провести тренировки на месте", - сказал он.

Клиффорд Паркс отметил, что спортивная гимнастика на Филиппинах успешно развивается, и к ней есть интерес.

"На Кубке мира в Баку наши гимнасты получат новый соревновательный опыт и навыки, вдохновятся атмосферой", - добавил филиппинский тренер.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях по мужской спортивной гимнастике представляют Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова.

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