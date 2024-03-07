Федерация гимнастики Азербайджана высокопрофессионально проводит соревнования.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказала Trend тренер по женской спортивной гимнастике из Швеции Хелена Андерссон Меландер.

"Тренерам и спортсменам, участвующим в соревнованиях, комфортно в Баку. Сотрудники Федерации гимнастики проявляют большое внимание к нам. Замечательно, что в Баку гимнасты могут провести подиумные тренировки, это помогает избавиться от стресса, справиться с волнением перед стартом", - сказала она.

Тренер, которая уже посещала столицу Азербайджана дважды в 2016 году, а затем и в 2019 году, отметила, что ей нравится совершать прогулки по Баку.

"Я совершила прогулку по городу, в том числе побывала на набережной", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях по мужской спортивной гимнастике представляют Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, в соревнованиях по женской спортивной гимнастике - Назанин Теймурова.

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